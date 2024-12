АМЕРИЧКЕ КОМПАНИЈЕ БАШ НЕЋЕ СРПСКЕ СПОРТИСТЕ Овако су остали без милиона, уместо у Јокића и Ђоковића уложили у њихове ривале

Србија у овом тренутку има двојицу спортиста за које без дилеме може да су тренутно међу највише пет најбољих на свету. То су наравно најбољи тенисер свих времена Новак Ђоковић и сигурно највећа кошаркашка звезда планете Никола Јокић. И обојица су рођени у малој Србији...

С обзиром на то колико су успешни у својим спортовима, и колико су планетарно популарни, очекивано би било и да то буде поткрепљено и "дебелим спонзорским уговорима", међутим ситуација је нешто другачија. Ђоковић и Јокић далеко су од најплаћенијих спортиста на свету, ако гледамо маркетиншку страну, па се тако у укупном збиру њихове зараде јасно види да неки далеко неуспешнији и неостваренији спортисти добијају веће суме новца.

Зашто је то тако, можемо само да спекулишемо, али је симптоматично да глобално највеће компаније не спонзоришу Ђоковића и Јокића. Нису их бирали за своја насловна лица и ту се јасно види колико су погрешили, а компаније са којима тренутно сарађују наша два "Џокера" и те како блистају и остварују већи профит из године у годину.

Новак никада није отишао у "Најки"

Најпознатија компанија која се бави производњом спортске опреме "Најки" спонзорисала је Роџера Федерера и Рафаела Надала, а оног успешнијег од њих - Новака Ђоковића - никада није. Добро знамо да је Ђоковић сарађивао са компанијама "Серђо Такини" и "Уникло", а после истека уговора 2016. године појавила се информација да "Најки" жели Ђоковића.

"Са Роџером Федерером у почетку, потом и Рафаелом Надалом, амерички гигант је доминирао готово читаву деценију, пре него што је дошло до такозване 'побуне брендова', која је довела до тога да и не тако распрострањене робне марке успеју да добију свој део колача, упркос дуополу 'Најкија и Адидаса", писало се пре неколико година након чега није дошло до договора, него је Ђоковић све изненадио преласком у "Лакост".

Зашто, па може се рећи да су га потценили и даље су желели да се кладе на Надала, док је и Федерер "отишао из тог јата" на крају, незадовољан бројним стварима.

Нису хтели Ђоковића и пљували га јавно

Бивши директор компаније "Најки" Мајк Накађима рекао је прошле године да је направљена грешка што није настављена сарадња са Роџером Федерером, кога од 2018. спонзорише "Уникло", а потом је на врло ружан начин поткачио Новака Ђоковића. Како је тад рекао, Ђоковић је сам крив што није прешао код њих?!

"Новак Ђоковић је погодио суткињу на УС Опену и био дисквалификован... Дешава се, али зашто се то увек дешава Новаку? Или читава контроверза око вакцине против корона вируса. Ја као бренд морам да мислим да ли желим некога ко увек доноси неку контроверзу са собом - или ћу се одлучити за спортисту који је потпуно чист", казао је Мајк Накађима, што је баш оно о чему је недавно писао наш колега из Шпаније Хосе Морон, објашњавајући како су намерно "хушкали" против Нолета.

Подсетимо, током пандемије се причало да ће Ђоковића напустити спонзори, што се није десило, а само је оснажило његову везу са Лакостом. На глупости Мајка Накађиме, реаговао је и тренер Патрик Муратоглу.

"Да одговорим овде Накађими о Најкију и Новаку... Сложили се или не, волели или не Новака Ђоковића, лично сам за то право људско биће са свим својим квалитетима, веровањима и манама уместо за лажну перфекцију која се потенцира. Инсистирање на савршенству је је порицање нас као људи", написао је Муратоглу и тиме је вероватно мислио и на бројне спортисте које је америчка компанија спонзорисала, а у јавности су били "хладни".

"Најкију" није одговарао ни Никола Јокић

Српски кошаркаш Никола Јокић одлучио је прошле године да прекине сарадњу са својим техничким спонзором "Најкијем", са којим је практично сарађивао од када је дошао у НБА лигу. Одмах је објављено да почиње сарадњу са мало познатим брендом "361" из Кине. Они нису нарочито познати ван Азије, а са Јокићем планирају велики пробој на америчко тржиште.

Nikola Jokić says he hates elevators the most. @cassyathena asked at Joker’s shoe launch party which is more inconvenient, finding pants that fit or ducking under doorways and he said neither it’s elevators. Because he can’t get away 😂😂 pic.twitter.com/SKl9RskwTF

Многи су спекулисали да је то због одлуке "Најкија" да ни после толико година сарадње не направи персонализоване патике Николе Јокића, као што то имају највећи суперстарови НБА лиге, међутим и да је то истина - нећемо чути од Сомборца. Знате какав је.

"На моју одлуку је много утицао мој саиграч Арон Гордон (има уговор са "361", прим. аут.), али и они сами. Били су заиста директни и искрени са мном. Разговарао сам са Ероном у вези са свиме, он ми је рекао да су добри, брзи и да слушају играча. Заиста сам задовољан досадашњим односом...", казао је Никола Јокић који није откривао детаље уговора, али се спекулише да су у питању финансијски услови који су драстично бољи од "Најкија".

Јокић није знао ни шта потписује!

Толико је Јокић био "лаган" у преговорима са кинеском компанијом да не зна ни детаље уговора: "Чак и не знам на колико смо година потписали уговор, али они заиста покушавају да направе што удобније патике. Питају ме после сваког тренинга и после сваке утакмице како се осећам", наглашава Сомборац.

Дакле, довољно је било само да га слушају и покажу интересовање, тако да није дуго требало да га убеде. Толико је било потребно да се потпише троструки МВП, који неким другима није одговарао.

"361" представио прве патике Николе Јокића

У сарадњи са кинеском компанијом "361°" направљене су Јокићеве прве патике "Џокер 1" које су званично у продаји. Јокић је тако морао да дође на спонзорски догађај и да мало више говори на ову тему, што лично не воли, али бар је имао задовољство да се дружи са навијачима који су већ почели да купују његову персонализовану обућу.

Here at Ball Arena for the official launch of Nikola Jokics first signature shoe, the 361 Joker 1s. The first 150 people here today can buy a pair of the black and white colorways. One box has a poker chip in it - whoever has that one gets to meet Joker himself. pic.twitter.com/kPuJZaXyR1

— RG 📷 (@RyanGreeneDNVR) December 2, 2024