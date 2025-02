ЦИЦИПАС И ОЖЕ-АЛИЈАСИМ У ФИНАЛУ АТП турнира у Дубаију

Меч је трајао сат и 23 минута. Циципас пласирао се у прво финале после скоро годину дана. Циципас је 11. тенисер света, док је Грикспор 47. на АТП листи.



Грчком тенисеру ово је прво финале још од Барселоне 2024, пре скоро годину дана, а бориће се за 12. титулу у каријери – прву још од Монте Карла прошле године и тек потенцијално трећу од 2022.

Циципас је помало неочекивано рутински успео да савлада Грикспора без изгубљеног сета, па и иједног тај-брејка.

Он противнику није дао нити једну брејк лопту, а у два од три гема када је имао своје успео је да их искористи.

What a performance 🙌 @steftsitsipas takes out Griekspoor in a flawless 6-4 6-4 to make his 3rd Dubai final! #DDFTennis pic.twitter.com/tkg80Z9y9Q

Циципас ће сутра у финалу играти против Канађанина Феликса Ожеа-Алијасима, који је раније данас победио Француза Квентина Алиса.

Феликс Оже-Алијасим је са 2-1 (5:7, 6:4, 6:3) у сетовима победио Квентина Алиса и пласирао се у финале Дубаија.

Ово је треће финале за Оже-Алијасима у 2025. години, а од почетка године је одиграо 20 мечева и има одмос 16 победа и 4 пораза, што је заиста импресивно.

Felix Auger-Aliassime (#3 in the Race) continues his fantastic start of the year and beats Quentin Halys 5-7, 6-4, 6-3 to reach his 3rd final in 2025.



Up to 16-4 this year pic.twitter.com/iz04NV9xRT

