ЂОКОВИЋ ИГРА АТОМСКИ ТЕНИС, ГОДИНЕ СУ САМО БРОЈ: Савладао Зверева, Ноле у полуфиналу Ролан Гароса, следи Синер

Ђоковић није имао проблема у прва четири меча на другом грен слему сезоне. Српски тенисер није изгубио ниједан сет, али руку на срце, није ни имао озбиљног и тешког противника. Падали су редом Мекдоналд, Муте, Мишолић и Нори, а сада Новака очекује тежак ривал.

Зверев је прошлогодишњи финалиста Ролан Гароса, а на овогодишњем издању савладао је Тијена, Де Јонга који му је једини и “откинуо” сет. Савладао је доста лако и Коболија, а онда му је Грикспор предао после само једног сета игре.

Ђоковић је почео успорено. Одлично је одиграо прва три поена у мечу, али је онда направио низ неизнуђених грешака и Зверев је узео брејк већ на старту меча. Српски тенисер је одмах променио рекет и заиграо доста стабилније.

Већ у другом сервис гему Зверева је Новак могао до брејк лопти, али је на 30:30 Зверев погодио јако тежак бекенд драјв волеј и извукао се. Ђоковићу је током већег дела фалила експлозивност у ударцима. Узимао је своје сервисе релативно лако после првог изгубљеног, али на сервис Зверева у првих пола сата није могао много.

Имао је Новак шансу на 3:4. Одлично је одиграо почетак гема, створио брејк лопту, прву у мечу, али је у размени дугој 29 удараца промашио један лењи бекенд слајс и прилика је пропуштена.

Испоставило се да је то била и једина шанса за Новака у првом сету. Зверев је лако освојио и наредни гем и после 47 минута повео у сетовима.

За разлику од првог, Ђоковић је узео уводни сервис гем у другом сету, али није могао да пронађе ритам на сервис Зверева. Ипак, после више од сат времена игре попустио је континуитет Немца.

Зверев је губио 1:2 и сервирао, а онда је одиграо убедљиво најслабији гем у мечу. Направио је три неизнуђене грешке, Новак је искористио другу брејк лопту у гему, укупно трећу у мечу и повео 3:1.

Можда и кључни моменат другог сета био је наредни гем. Трајао је десет минута, Ђоковић се суочавао и са брејк лоптом, али је сломио отпор Зверева и дошао до вођства од 4:1. После тога све је ишло лакше. Могао је и до дуплог брејка Ђоковић, Зверев се извукао сервисима, али је све остало слабије функционисало код Немца. Томе у прилог говоре и неизнуђене грешке – Зверев их је направио 11 у другом сету, Ђоковић четири.

После нешто више од 90 минута на терену, Ђоковић је стигао до изједначења у сетовима – 6:3.

Почело је врло изједначено. Освојили су Ђоковић и Зверев по два лака сервис гема, а онда је Зверев почео да се умара и да му пада концентрација. У петом гему није погодио ниједан од прва четири прва сервиса. Ђоковић је имао брејк лопту, али је тек тада Зверев пронашао сервис.

Тада је Новак направио магију. Одиграо је врло тежак волеј на мрежи, а онда још један, овог пута доста нижи и дошао до нове брејк лопте. Играо се тај пети гем преко осам минута, а на крају је Новак успео да сломи Немца и направи врло важан брејк.

Видно је било у тим тренуцима да је Зверев ван ритма. Ђоковић је то користио и мењао ритам поена, а Немац је грешио у великој мери. Видело се највише када је Зверев у седмом гему направио три врло лење неизнуђене грешке и поклонио Ђоковићу нови брејк. Било је то довољно да српски тенисер са лакоћом дође до преокрета у сетовима.

Ни почетак четвртог сета Звереву није донео нову енергију – напротив! Немачки тенисер је одмах изгубио сервис у првом гему и Ђоковић је наставио серију гемова, освојио их је пет у низу, онда и шест. Зверев се потпуно угасио, избацивао је и форхенде и бекенде напоље, а Ђоковћ је то врло паметно користио.

Зверев је коначно прекинуо серију Ђоковића у трећем гему четвртог сета и дошао до лаког сервис гема. У том тренутку Немац је мало пришао линији, постао агресивнији и припретио Ђоковићу у четвртом гему. Ипак, Новак се извукао и освојио гем, те задржао предност брејка.

Играо се шести гем четвртог сета, а онда је Зверев имао коначно брејк лопту. Имао је на 30:40 потпуну контролу, два смеча, напад, али је Ђоковић све вратио и после 41 ударца сачувао брејк прилику Зверева. Касније је Новак успео да освоји гем који је вероватно преломио меч.

У сервис гему када је Ђоковић сервирао за меч било је проблема. Четири меч лопте је сачувао Зверев, две везане, али је Ђоковић задржао смиреност и успео да се пласира у полуфинале.

