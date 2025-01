НЕОЧЕКИВАНО! ЂОКОВИЋ ПОРАЖЕН ОД ОПЕЛКЕ у четвртфиналу АТП турнира у Бризбејну

Меч је трајао сат и 39 минута. Ђоковић је седми тенисер света, док је Опелка на 293. месту на АТП листи. Ово је био први меч два тенисера.



Након љуте битке са Рајлијем Опелком у полуфиналу Бризбејна, Ђоковић је поражен и елиминисан са турнира, а Американац ће се борити за шампионску титулу. Тежак противник и висока влажност ваздуха нашли су се на путу српског тенисера који је доживео један од најтежих пораза у каријери. Рајли Опелка је 293. играч света и од 2010. године му се није десило да га овако ниско рангирани тенисер савлада. Подсетимо, те 2010. године је Новак Ђоковић изгубио од Филипа Крајиновића који је био 319. играч планете, а то се догодило у четвртфиналу Србија опена у Београду.

