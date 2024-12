(ФОТО/ВИДЕО) ШТА СЕ ДЕШАВА С ЦИЦИПАСОМ Дивљачка вожња по локалном путу уз интроспективну објаву која је забринула јавност

Наиме, Циципас је изазвао доста контроверзи фотографијом на којој се види како вози Астон Мартин брзином од 275 километара на час, апсолутно ван сваке дозвољене границе, посебно на делу пута где је највећа брзина до 100 километара на сат.



Грк сигурно није пример савршеног понашања, посебно за тако познатог и праћеног спортисту, а пратиоци су то јасно подвукли у коментарима, показујући и забринутост за Стефаносово психичко стање.

Yet another sighting of Greek Tennis Superstar Stefanos Tsitsipas in Monte Carlo, Monaco with his cool custom built Tiffany Green Aston Martin V12 Speedster Sports Car. November 2024



3-time @atptour Monte Carlo Masters 1000 Champion Stef Tsitsi is a gorgeous high profile walking… pic.twitter.com/NYVIQg8lMM

— TennisHYPEMedia (@TennisHypeMedia) November 23, 2024