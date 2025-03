Гледао га и Лионел Меси ЂОКОВИЋ ПРЕСРЕЋАН ПОСЛЕ ПЛАСМАНА У ФИНАЛЕ МАЈАМИЈА: Дуго нисам овако добро играо

Григор Димитров је био лак „залогај“ за петог играча света у полуфиналу мастерса на Флориди, а оно што је још важније Ноле је посао одрадио експресно и сачувао свежину за одлучујући меч у недељу у 21 час.



Ђоковић је доминирао, а податак да је први сервис убацивао са 87 одсто успешности говори сам за себе. Са трибина га је гледао, вршњак, Лионел Меси и уживао у његовој игри.

GOATS WATCHING GOATS ! 🐐🤝🐐 @TeamMessi in the house to watch @DjokerNole at #MiamiOpen pic.twitter.com/TLSZjIhpV2

„Драго ми је, велика је част и задовољство да играм пред њим, мислим први пут у каријери уживо. Захвалан сам му што је био овде, дивим му се, као и већина света, током читаве каријере. Невероватно да још игра, ми смо исто годиште, лепо…“ изјавио је Ђоковић и наставио:

Just a pair of 37-year-old MEGA LEGENDS 🤩@DjokerNole talks about what it meant to have @TeamMessi at #MiamiOpen pic.twitter.com/y9tvXy76PP

— Tennis TV (@TennisTV) March 28, 2025