КРАЈ ОЛГИНЕ БАЈКЕ У АУСТРАЛИЈИ Даниловићева без четвртфинала: СРПКИЊА ПОРАЖЕНА У ОСМИНИ ФИНАЛА ОД ПАУЛЕ БАДОСЕ

Бадоса је тако успела да понови најбољи резултат на Гренд слемовима, а наредна ривалка биће јој Коко Гоф, која је победила Белинду Бенчић после преокрета. Није много требало Бадоси да освоји први сет. За мање од пола сата, изгубила је тек један гем.



Меч је трајао један сат и 20 минута. Даниловић је 55. тенисерка света, док се Бадоса налази на 12. месту ВТА листе. Ово је био четврти међусобни дуел српске и шпанске тенисерке, а други тријумф Бадосе.

Силовито је кренула, раним брејком у другом гему, током којег је Олгу издао форхенд у кључним тренуцима. Играла је Шпанкиња агресивно, снажно је ударала лоптицу и стављала у неугодан положај нашу представницу. Убрзо је направила још један брејк, у четвртом гему, да би Даниловићева свој први гем освојила тек када је сервирала за останак у сету. Узела је тај сервис гем без изгубљеног поена, међутим, Бадоса је убрзо привела први период крају, 6:1.

Приметно је било на старту наставка да се Олга буди, а доказ је био и брејк у другом гему, када је искористила другу, од три везане шансе. Није то дуго трајало, узвратила је Бадоса. Међутим, наша играчица је у шестом гему још једном заиграла одлично, разорним ударцима је терала ривалку на грешке, па је и брејк био неизбежан. Имала је Олга сервис гем за изједначење у сетовима, при резултату 5:2, али се напросто угасила и Шпанкиња је релативно брзо стигла до 5:5. Убрзо се ушло у тај-брејк, кроз који је Бадоса протутњала и добила га са 7:2, за коначни тријумф, други над Даниловићевом у трећем међусобном сусрету.

Бадоса ће у четвртфиналу Аустралијан опена играти против Американке Коко Гоф, која је савладала Белинду Бенчић из Швајцарске 5:7, 6:2, 6:1.

