(ВИДЕО) СЈАЈНА ОЛГА ДАНИЛОВИЋ: Стигла до највећег успеха у каријери, прва осмина финала у Мелбурну и 41. место на ВТА листи

Она је савладала у трећем колу у Мелбурну Американку Џесику Пегулу 2:0 – 7:6 (7:3), 6:1.

Београђанка на овом турниру није изгубила ниједан сет. Већ је обезбедила улазак у топ 50 на свету, што јој је најбољи пласман у каријери, а овом победом је дошла до 41. места на ВТА листи.

Seeing AND hitting 'em sweet!@danilovic_olga is in fine touch tonight.



She leads Jess Pegula 7-6(3) 4-1 and is on the cusp of the last 16.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/S1eb6gWBXR

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 17, 2025