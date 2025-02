(ВИДЕО) НИШТА ОД ТИТУЛЕ: Хамад Међедовић поражен у финалу турнира у Марсеју

Хамад није успео да дође до прве АТП титуле у каријери, а Амбер је после сат и 42 минута одбранио трофеј освојен прошле године, што је седми пехар у његовој каријери.

Амберу је у првом сету првиу дошао до брејка у трећем гему, али бобредни Међедовић се није предавао и тражио је своју шансу, кроз дуже размена.

Такав приступ донео му је у 10. гему повратак брејка и продужетак овог сета. Имао је Међедовић брејк и сет лопту у 12. гему, али је Француз успео да се избори и да одведе овај део у тај-брејк.

У овом делу игре Амбер се боље снашао, водио је са 5:1, Хамад се у неком тренутку пробудио, унео неизвесност, али је ипак после 59 минута игре морао да се помири са чињеницом да је изгубио први сет.

Велика борба виђена је у дургом сету, а први је поклекао Хамд, који се прво у шестом гему суочио са три брејк лопте и све три је успео да спаси.

То му није пошло за руком у 10. гему, када се Међедовић тотално изгубио, Амбер је са 40:0 дошао до три сет лопте и искористио прву.

"Честитке Игу на невероватној недељи, браво и за тебе и твој тим. Хвала и мом тиму што је био уз мене још једно финале, али није била победа. Хвала вам за све што радите. Хвала и навијачима који су ме бодрили. Наравно, он је био ваш фаворит и то је потпуно у реду", рекао је Међедовић.

Победнику турнира је припао чек на 112.660 евра, док је поражени инкасирао 65.730.

Међедовића сада чека наступ на турниру у Дохи, где игра против Стефаноса Циципаса у првом колу.

