ЂОКОВИЋ БЕЗ ФИНАЛА ВИМБЛДОНА: Новак немоћан, Синер по пети пут узастопно бољи

Меч је трајао сат и 50 минута.

Након што је Новак био бољи у четвртфиналу 2022. и полуфиналу 2023. године у Лондону, Синер је стигао до петог узастопног тријумфа против Ђоковића и првог финала на Вимблдону.

Тако је постао први и једини тенисер поред Рафаела Надала (2008/09) који је Новака пет пута добио у низу на АТП Туру.

Синер је био далеко бољи ривал у 10. међусобном сусрету, те нас тако лишио још једног епског дуела. Није било никаквих проблема са лактом, уз омање осцилације све је ишло на воденицу Италијана.

Оба тенисера су задржала свој сервис у прва два гема првог сета, а Синер је први дошао до брејка у трећем гему. Потом се играло гем за гем. Италијански тенисер је затим у деветом гему још једном одузео сервис Ђоковићу након што је искористио трећу сет лопту и тако повео 1:0.

Синер је други сет започео брејком у другом гему. Ђоковић је у осмом гему успео да спаси брејк и сет лопту коју је имао Синер, али је Италијан у наредном гему успешно одсервирао за 2:0 у сетовима.

Ђоковић је између другог и трећег сета затражио медицински тајм-аут због проблема са бутним мишићем.

Српски тенисер је потом у другом гему трећег сета дошао до првог брејка на мечу. Италијански тенисер је у четвртом гему спасио брејк лопту, а затим је у наредном гему одузео сервис Ђоковићу. Први тенисер света је до новог брејка дошао у седмом гему. Ђоковић је у деветом гему успео да спаси две меч лопте, али је Синер ипак у следећем гему успешно одсервирао за победу и први пласман у финале Вимблдона.

Синер ће, у недељу од 17 часова, у финалу играти против двоструког узастопног шампиона Вимблдона Шпанца Карлоса Алкараза, који је раније данас савладао Американца Тејлора Фрица резултатом 6:4, 5:7, 6:3, 7:6 (8:6).

