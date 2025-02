ШОК У ДОХИ: Лехечка избацио Алкараза! Медведев предао Оже - Алијасиму

Трећи тенисер света одлично је започео меч и већ у трећем гему првог сета направио брејк. Међутим, уследио је пад концентрације који је његов противник знао да искористи. Лехечка је преузео иницијативу, два пута одузео сервис Шпанцу и серијом од четири узастопна гема повео са 5:2, а потом рутински привео сет крају.



У другом делу игре очекивала се реакција Алкараса – и она је стигла. Кључни тренутак догодио се у четвртом гему, када је Шпанац направио једини брејк у сету и без већих проблема сачувао предност, чиме је изједначио резултат и одвео меч у трећи, одлучујући сет. Деловало је да Алкарас контролише ситуацију када је повео са 4:2 и у том завршном сету. Међутим, Лехечка није одустао. Чешки тенисер заиграо је агресивније и потпуно преокренуо меч серијом од четири гема, чиме је обезбедио пласман у полуфинале.

Феликс Оже-Алијасим пласирао се у полуфинале пошто му је Рус Данил Медведев предао меч четвртфинала после првог сета. Канађанин је први сет добио резултатом 6:3, а онда је Медведев рекао судији Мохамеду Лајанију да неће наставити дуел који је трајао 31 минут. Медведев је шести тенисер света, док је Оже-Алијасим 23. на АТП листи.

Never the ending you want to see ❤️‍🩹



After winning the first set 6-3, Felix Auger Aliassime is through to his third semifinal of 2025 as Daniil Medvedev retires with illness.



Get well soon, Daniil!#qatarexxonmobilopen pic.twitter.com/ZaOZOHrPwc

— Tennis Channel (@TennisChannel) February 20, 2025