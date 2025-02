ДЕБАКЛ ЂОКОВИЋА У ДОХИ: Беретини дочекао првенац против најбољег на свету, Новак наставља у дублу

Новаку је ово први турнир после Аустралијан опена на ком је пропустио прилику да освојио 100. титулу у каријери. Предао је тада меч полуфинала због повреде задње ложе, која је сада прошлост.

Међутим, ни ово такмичење није прошло по плану најбољег тенисера света. Беретини, 35. на АТП листи је први пут у каријери савладао Србина, који је у претходна четири међусобна сусрета био бољи.

Matteo Berrettini is demolishing his forehand against Novak Djokovic in Doha.



They don’t call him ‘the hammer’ for nothing.



Playing outstanding tennis.



🔨⚡️



pic.twitter.com/Ut0xL1CBsB

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 18, 2025