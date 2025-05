ШПАНАЦ КРЕНУО У ОДБРАНУ ТИТУЛЕ: Алкараз рутински до другог кола Ролан Гароса

Бранилац титуле је у првом колу победио Италијана Ђулија Цепијерија резултатом 6:3, 6:4, 6:2.

Меч је трајао сат и 58 минута. Алкараз је други тенисер света, док је Цепијери 310. на АТП листи.

The reigning champ @carlosalcaraz kicks off his Roland-Garros campaign in style ✨#RolandGarros pic.twitter.com/PQD34rWSco

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2025