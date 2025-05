СРБИЈА ДАНАС НА РОЛАН ГАРОСУ: Међедовић први на терену, играју Кецмановић и Олга Даниловић

Он ће се у другом колу састати са Аргентинцем Хуаном Мануелом Серундолом у 11 часова на терену број 12.

Миомир Кецмановић ће за пласман у треће коло играти против Квентина Алиса други по реду меч на терену број 14, који би требало да почне у 12.30 часова.

Miomir Kecmanovic has reached to the 2nd Round at the @rolandgarros 2025 after a remarkable comeback from 0-2 to 3-2. 🎾🔥👏🏻



📸: Clement Mahoudeau / FFT

