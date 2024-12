СРБИЈА САЗНАЛА РИВАЛЕ У ДЕЈВИС КУПУ: Преко Данске до великог дербија, могућ судар Ђоковића и Алкараза

Овај дуел ће бити одигран у Данској која ће бити домаћин. Завршница Дејвис купа одржаће се у Италији, која ће као домаћин заменити Шпанију и двострули је победник овог такмичења.



Србија је на жребу била постављена за 6. носиоца, јер су Италијани као домаћини обезбедили учешће на Ф8, а Холандија као овогодишњи финалиста прескаче прву рунду уместо шампиона. Овај дуел ће одлучити која репрезентација ће наћи место у другој рунди квалификација које је на програму у септембру наредне године.

Дуел Данске и Србије ће бити одигран од 31. јануара до другог фебруара. Данска може бити незгодан ривал репрезентацији Србије, сигурно да је Холгер Руне најзвучније име ове земље када се ради о тенису. Са друге стране ако Србије у свом саставу буде имала Новака Ђоковића, то ће бити велика предност ка пласману у наредну фазу квалификација.

– Руне им је најјачи играч, али није играо последњих неколико мечева у Дејвис купу. Њихови остали играчи нису толико познати, али су изборили сјајну победу у Казахстану, за пласман у Светску групу. Знам их са неких турнира, углавном са челинџера, пратио сам их тако да нису нимало наивни али опет сматрам да је наш тим јачи. Имамо боље играче и то би требало да искористимо и да покажемо да смо бољи на терену. Играћемо у гостима, што нам не иде у корист али нам није први пут. Надам се само да ће сви бити спремни и да ћемо бити у што јачем саставу што је и најбитније – каже селектор Дејвис куп репрезентација Србије Виктор Троицки.

Данска може да рачуна на 13. играча света Холгера Рунеа, 160. Елмера Молер, 200. Аугуста Холмгрена, а остали су изнад 700. места на АТП листи у синглу. У дублу најбољи на листи је 131. Јоханес Инглидсен.

Ако Србије буде боља од свог ривала и избори пласман у друго коло квалификација за место на Ф8 ће се борити са бољим из дуела Швајцарске и Шпаније. Ту је Фурија фаворит, па се може очекивати дуел Ђоковића и Алкараза. Сви љубитељи тениса жељно ишчекују овакав развој догађаја и меч Ђоковића и Алкараза, те репризу финала Олимпијских игара.

Остали парови првог круга квалификација за Ф8 Дејвис купа: Холандија (слободна), Норвешка – Аргентина, Шведска – Аустралија, Белгија – Чиле, Канада – Мађарска, Аустрија – Финска, Израел – Немачка, Јапан – Велика Британија, Кинески Тајпех – САД, Чешка – Јужна Кореја, Хрватска – Словенија и Бразил – Француска.

The 2025 Davis Cup Qualifiers Draw played between Jan 31st to Feb 2nd... Host nations indicated with a "c" #DavisCup #ATP pic.twitter.com/f6Nbk2O19P

— John Horn (@SportsHorn) December 2, 2024