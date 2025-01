ТРОИЦКИ СЕ ОГЛАСИО ЗБОГ ЂОКОВИЋА: "Мислим да се према Новаку понашају све горе и горе, да сам ангажовао тог новинара, одмах бих га отпустио"

Ђоковића, као и српске навијаче, на неумесан начин најпре је коментарисао тамошњи новинар Тони Џонс, да би Новака после предаје у полуфиналу извиждали и са трибина.



"Извиждали су га после повреде, што мислим да се не дешава ни у једном спорту. Чак ни у фудбалу, где је публика много 'дивља'. Кад се неко повреди у фудбалу, чак и противник, аплаудираће вам и пожелити опоравак", рекао је Троицки за "Болавип" и додао:

"Зато је било изненађујуће видети, посебно на месту где је играо свој најбољи тенис и освојио 10 титула. Било је заиста без пооштовања, разочаравајаће. Звиждали су му са трибина, што се раније није дешавало у Аустралији. Мислим да су се више дивили његовим резултатима и са више поштовања поздрављали шампиона".

Ultimately, whether you like it or not, this is his legacy.



Probably his last match on his favourite court, likely injured, and he gets out of there being booed.



Deported. Called out. Booed. Djokovic in Australia.pic.twitter.com/qJmwCfFrx8

— Zain (@ItzzZain10) January 24, 2025