ВЕЛИКИ ФИЛМСКИ ГЛУМАЦ ПРАТИ НОВАКА У ПАРИЗУ Узбудљиво полуфинале Ролан Гароса добило још једну звезду (ФОТО)

Једна од главних "фаца" на трибинама свакако је и један од главних холивудских глумаца, који овај меч прати из првих редова трибина.

Наиме, реч је о Дастину Хофману, којег је камера ухватила у кадру већ на самом почетку првог сета

Он је узео улоге у филмовима "Rain Man", "The Graduate", "Meet the Fockers", "Кунг Фу Панда", "Little Big Man"...

Фото: youtube prinstcrin/ euronews

Свакако, лепо га је видети у Паризу данас.