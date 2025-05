(ВИДЕО) ХИТ СЦЕНА НА НОВАКОВОМ МЕЧУ Најбољи свих времена није скидао осмех с лица, противнику зазвонио телефон усред меча

Најбољи тенисер свих времена је Корентина Мутеа победио у оба претходна међусобран сусрета, а на прошлом, у првом колу мастерса у Риму 2024. године, виђена је несвакидашња ситуација.

У тренуцима када се Француз спремао за сервис зазвонио је телефон, након чега је уследила симпатична сцена.

Муте је и поред звука желео да сервира, али је судија затражио од њега да сачека, а онда је тенисер схватио да звони његов телефон.

Француз је стидљиво подигао руке у знак извињења Ђоковићу, судији и навијачима и кренуо ка својој торби где је угасио телефон пре него што се вратио на терен.

Свима је оваква ситуација била симпатична, па и Новаку који није могао да скине осмех са лица.

Очекује се да меч Ђоковића и Мутеа у другом колу Ролан Гароса не почне пре 15 часова.



Corentin Moutet’s phone rang during his match against Novak Djokovic



He runs over and pretends to answer 😂



Novak is all smiles.



pic.twitter.com/m9njrhl9Lm

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024