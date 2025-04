(ВИДЕО) ЛАСЛО ЂЕРЕ ПРОПУСТИО ШАНСУ: Алкараз убедљиво до четвртфинала Барселоне

Ласло Ђере није успео да приреди изненађење у осмини финала АТП турнира у Барселони, иако је у једном тренутку деловало да би могао озбиљно да уздрма другог носиоца на турниру Карлоса Алкараза.



Lilac Alcaraz stays winning 💜 @carlosalcaraz sees off Djere 6-2 6-4 to reach the quarter-finals in Barcelona! #BCNOpenBS pic.twitter.com/V2RkyDJ0VF

Српски тенисер је у првом сету био недовољно агресиван, што је Шпанац искористио на најбољи начин. Алкараз је реализовао обе брејк лопте које је имао и резултат је био убедљивих 6:2 за домаћег фаворита. У другом сету Ђере је показао зубе. Играо је сјајно у првих шест гемова, повео 4:2 и чинило се да би меч могао да уђе у трећи сет. Међутим, уследила је серија 0:4 и потпуни преокрет Алкараза за четвртфинале турнира у Барселони.

He thought the point was over 🤯 @carlosalcaraz #BCNOpenBS pic.twitter.com/nGotA48bTH

Тамо ће снаге одмеравати са бољим из дуела Алекс де Минор – Џејкоб Фирнли.

Алкараз, који је дан пре дуела са Ђереом био слободан, упитан је после победе над нашим тенисером како га је провео у каталонској престоници.

"Покушавам да се удаљим од тениса. Ишао сам у шопинг, Ноћу гледам фудбал, била је тешка за нас. Сјајан дан је био јуче, скупио сам енергије за данас", рекао је Алкараз.

Он је алудирао на реванш меч четвртфинала Лиге шампиона у Мадриду, у ком је његов тим елиминисан у дуелу против Арсенала. Карлос је познат као велики навијач "краљевског клуба", баш као и његов претходник Рафел Надал.

Carlos Alcaraz spoke about watching Real Madrid vs Arsenal last night after beating Djere in Barcelona



“At night I watched the football. It was a tough night for us.” ❤️‍🩹



pic.twitter.com/hUruz3rSsh

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 17, 2025