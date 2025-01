(ВИДЕО) Није што су наши, али... НОВАК И ЈЕЛЕНА ПРОШЕТАЛИ МЕЛБУРНОМ С ДЕЦОМ Погледајте снимак који је оборио мреже! ТАРА И СТЕФАН СУ СУПЕР СЛАТКИ

Дан пре почетка турнира који је кренуо јуче и трајаће до 26. јануара, познати пар прошетао је са децом Таром и Стефаном овим аустралијским градом.

Фанови су наравно одмах приметили да се појавио Новак Ђоковић. Његова супруга Јелена Ђоковић носила је елегантан комбинезон који је веома практичан модни избор, а ташна је додатно украсила њен стајлинг.

Фризура на Јелени била је крајње лежерна, а кратка бела јакна је пун погодак. Новак је шетао у спортско -елегантом издању и није испуштао супругу из руке.



Tennis superstar Novak Djokovic has been spotted at Crown Melbourne today. pic.twitter.com/9tzD8GHXhA

— Clown Down Under 🤡 (@clowndownunder) January 12, 2025