(ВИДЕО) НОВАК ЂОКОВИЋ: "Јокић је херој Србије"

Ђоковић се тренутно налази у Паризу, где га данас чека дуел са Камероном Норијем у осмнини финала Ролан Гароса, а у паузи између мечева говорио је за ТНТ спорт и дотакао се центра Денвера.

"Волим тог момка, он је херој наше земље. Оно што он ради у последњих пет година у НБА лиги је историја. кошарка је најважнији спорт у Србији. Играли смо против САД, Замало смо вас победили. Човече, скоро смо вас победили прошле године. Али ипак нисмо. У реду је, нема везе. Тешко нам је пало - Стеф Кари, да. Уништио нас је - невероватно. Тим тројкама, али свеједно Јокић је феменомен, начин на који то ради, начин који се посветио приватном животу, коњима... Људи мисле да је фејк, да га ништа не интересује, али породица и коњи су нешто што га искрено интересује. Поштујем то, он је талентован, али је и велик радник, има велики кошаркашки IQ", рекао је Ђоковић.

Јокић је сезону са Денвером завршио у полуфиналу Западне конфренције, а питање свих питања је да ли ће овог лета бити у тиму Светислава Пешића за Евробаскет.

"Доминантант је, а невероватним атлетским спосбностима у НБА, само да га видимо како доминира са невероватним спортистима у НБА је нешто чиме се сви веома поносимо. сви смо поносни на њега и сви га подржавају. Сваке године се много даје у НБА, а ми сваке године имамо СП, ЕП, или Олимпијске игре и увек је питање да ли ће играти за репрзентацију Србију, увек је на удару. Људи су старствени по том питању, јер желе да најбољи играч игра за национални тим. Много је одговорности на њему. Значи много за репезентацију и за кошарку генерално", поручио је Ђоковић.

