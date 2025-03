(ВИДЕО) НОВАК ИЗАБРАО ЈОКИЋА, ДОНЧИЋА И ЧУВЕНУ ГЛУМИЦУ: Ђоковић би играо дубл са овим личностима

Најбољи тенисер света одговарао је на интересантна питања уочи турнира.

Ђоковић је морао да бира партнере с којим би играо у дублу, а да нису тенисери.

– Неко од најпознатијих спортиста попут Тома Брејдија, Леброна Џејмса, Луке Дончића или Николе Јокића. У том дублу бих вероватно ја морао много више да се крећем, он би вероватно сервирао добро. А од жена? Џесика Алба – рекао је Ђоковић.

Упитан је и која тениска правила би променио.

– Вероватно да сетови трају краће, никада више да се не игра на три добијена сета. Може на гренд слемовима, али у завршницама – додао је Новак.

Who is your dream celebrity doubles partner?



Novak: “One of the top athletes like Tom Brady or LeBron James, or Luka Dondic… the Joker. I think I’ll be doing the most movement on the court there. He would be probably serving well.” pic.twitter.com/wRPYC55vv1

— ᖴᖇᗩᑎI (@frani2312) March 8, 2025