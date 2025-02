(ВИДЕО) ЗБОГ НЕВИЂЕНОГ СКАНДАЛА Дејвис куп одложио жреб

Разлог је жалба Тениске федерације Чилеа након скандала на мечу са Белгијом у квалификацијама.



Тада су, подсетимо, у фокусу били Зизу Бергс и Кристијан Гарин, а сусрет је завршен после велике драме, на незапамћен начин.

Наиме, у мечу одлуке су се састали Зизу Бергс и Кристијан Гарин, а њихов дуел је окончан на начин на који нико не може претпоставити. У последњем сету Бергс је направио брејк при резултату 5:5 и одлучио да то прослави. Скочио је и закуцао се у противника, ког је оборио на земљу. Чилеанци су захтевали дисквалификацију Бергса, али судија није био сагласан са њим. Гарину је отекло око и није желео да настави меч, због чега је кажњен. Судија је доделио гем Бергсу, самим тим и меч, а самим тим и пролаз даље Белгији. На крају је по сетовима било 6:3, 4:6, 7:5 за Бергса.

То је значило и пролаз даље за Белгију.

UNBELIEVABLE scenes in this BEL-CHI tie.



Bergs breaks at 5-5 in the 3rd but hits Garin while celebrating.



Chileans wanted a default, umpires disagreed, Garin (eye swollen) refuses to keep playing and gets a game penalty to lose the match (and tie) pic.twitter.com/LOLWijm0Ag

— José Morgado (@josemorgado) February 2, 2025