Због Диога Жоте ВИМБЛДОН ДОЗВОЛИО КРШЕЊЕ ЧУВЕНОГ ПРАВИЛА

Кабрал је желео да ода почаст трагично настрадалом фудбалеру, земљаку, Диогу Жоти.

Жота је, подсетимо, погинуо у четвртак ујутру, заједно са својим братом Андреом Силвом.

Кабрал је током мечева носио црни флор у част Жоте.

Није му било дозвољено да стави црну траку, али врпцу у тој боји – јесте.

"Била је част. Није био само инспирација за мене, већ и за земљу уопште", рекао је Кабрал.

Кабрал и његов партнер Лукас Мидлер су славили у првом колу, али су у другом елиминисани.

Portuguese tennis player pays tribute to Diogo Jota at #Wimbledon



Francisco Cabral is wearing a black ribbon in memory of Jota today



Cabral, who knew the footballer, described Jota as “inspiring” pic.twitter.com/amC5qZbqgT

— Telegraph Football (@TeleFootball) July 4, 2025