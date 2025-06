МАНДИЋ СА ФЕРЕНЦВАРОШОМ ОДБРАНИО ЕВРПСКУ КРУНУ: Нови Београд поражен у финалу Лиге шампиона!

Бољи од српског тима у одлучујућем мечу на Малти био је Ференцварош, који је славио резултатом 13:11 (3:3, 2:2, 5:3, 3:3).



Блистао је невероватни Кристијан Махерц, који је практично са шест голова сам водио Фради до континенталног трона.

Меч је преломљен пред крај трећег периода. До три минута пред крај тог дела игре скор је био 7:7. А онда је уследила серија Мађара од 3:0. Прво је погодио Махерц, одмах после њега и Фекете, а све је зачинио сјајним голом Јаншик. Наду је вратио Перковић, који је само неколико секунди пред краја деонице смањио на 10:8.

Међутим, невероватни Махерц је својим петом голом на старту последњег периода одвојио Фради на 11:8 и већ тада је практично било јасно да ће Мађари одбранити титулу шампиона Европе. Смањио је Мартиновић, али је плус три врло брзо вратио Вамош. До краја меча, нису изабраници Живка Гоцића имали шансу да се озбиљније приближе и учине меч неизвеснијим.

Поред невероватног Махерца голове за Ференцварош постигли су Фекете, који је био двоструки стрелац, а уписали су се Душан Мандић, Вамош, Ди Сома, Аргеропулос и Јаншик. У редовима српског тима невероватан је био Никола Лукић са шест голова, два је дао Мартиновић, а по један Скумпакис, Перковић и Влахопулос.

Кренуло је врло тврдо, са двоцифреним бројем пропуштених напада на обе стране, те је први гол пао тек у петом минуту финала.

Nikola Lukic is on FIRE! The NBG player has bagged three in the first quarter 🔥#waterpoloCL | https://t.co/O9XOZb5Khc 📺 pic.twitter.com/jo878d1QrT — Water Polo Champions League (@WaterpoloCL) June 1, 2025

Тада се играло гол за гол, а истакао се Никола Лукић, који је за два минута дао три гола и донео прву предност Новобеограђанима (3:2). Међутим, показаће се то и касније, када год би српски тим повео, Мађари би одмах проналазили одговор. Тако је и сада, већ у следећем нападу, уследила бомба Мандића за 3:3, што је био резултат прве четвртине.

This man is having the game of his life! 🔥



Four goals. Two quarters to go. Will he make the difference for NBG?#waterpoloCL | https://t.co/O9XOZb5Khc 📺 pic.twitter.com/qaui9xEI5Y — Water Polo Champions League (@WaterpoloCL) June 1, 2025

У другом је било још тврђе, мада су се ту прописно испромашивали нападачи на оба гола. Зато нису на једној страни Никола Лукић, а на другој Кристијан Манхерц, који су одржали егал на полувремену, када је резултат гласио 5:5.

Super finish from Manhercz as FTC and NBG go tooth-and-nail! 😱#waterpoloCL | https://t.co/O9XOZb5Khc 📺 pic.twitter.com/YkNFTOkTKY — Water Polo Champions League (@WaterpoloCL) June 1, 2025

Трећа четвртина је била кључна. Иако је Нови Београд први повео, и то два пута головима Николе Лукића, убрзо је уследио велики пад. Лукић је тада стигао до шест голова из седам покушаја, те донео 7:6, али тада Ференцварош прави серију од четири узастопна гола која су преломила меч.

Fekete on the break⚡️



The speed of Fradi’s build up play is CRAZY!#waterpoloCL | https://t.co/O9XOZb5Khc 📺 pic.twitter.com/328VumA0r2 — Water Polo Champions League (@WaterpoloCL) June 1, 2025

У врло кратком периоду је од +1, српски тим пао на -3 (7:10) и повратка више није било.

У пар наврата је тим Живка Гоцића прилазио на два гола разлике, али би увек стизао одговор, и то по правилу од Манхерца који је на крају стигао Лукића са шест погодака.

Јурио је Нови Београд до самог краја, али није могао да надокнади испуштено и Ференцварош је успео да одбрани титулу европског шампиона.

На турниру је трећа Барселонета која је лако савладала Марсеј 19:9.

Нови Београд - Ференцварош 11:13 (3:3, 2:2, 3:5, 3:3)

МАЛТА: Судије: Ставридис (Грчка), Коломбо (Италија). Играч више: Нови Београд 14 (6), Ференцварош 11 (7).

Нови Београд: Глушац, Гбадамаси, Скумпакис 1, Мартиновић 2, Ћук, Гладовић, Вучинић, Димитријевић, Перковић 1, Влахопулос 1, Лукић 6, Тртовић, Де Микелис.

Ференцварош: Сакоњи, Мандић 1, Манхерц 6, Нађи, Вамош 1, Ди Сома 1, Фекете 2, Аргиропулос 1, Немет, Вигвари, Јанчик 1, Де Торо, Вогел.