СРБИЈА БЕЗ БРОНЗЕ НА СВЕТСКОМ ПРВЕНСТВУ: Грци потопили индиспониране "делфине" у мечу за треће место у Сингапуру

Изабраници Уроша Стевановића потпуно су подбацили у дуелу за треће место, па је Грчка стигла до одличја са 16:7. Нису наши играчи личили на себе у овом дуелу, млака игра у одбрани, нашем најјачем оружју и потпуна неефикасност у нападу довели су до крајњег резултата - пораза. Затајили су наши најискуснији играчи. Тако су "делфини" поновили пласман из Фукуоке 2023. када смо у мечу за бронзу поражени од Шпаније (6:3), али смо поправили пласман у односу на Доху 2024. када смо били шести. Последње одличје са светских првенстава и даље остаје из Будимпеште 2017. и то бронзано.

Greece are the Men‘s #WaterPolo BRONZE MEDALISTS! 🥉



Greece secure the Bronze Medal after a supreme performance against Serbia! 💥#AQUASingapore25 pic.twitter.com/ykQMjfCZRz

— World Aquatics (@WorldAquatics) July 24, 2025