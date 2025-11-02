ДАНАС СЛАВИМО СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА АРТЕМИЈА Био је први војвода цара Константина
Српска православна црква и њени верници данас обележавају светог великомученика Артемија.
Свети великомученик Артемије Антиохијски је хришћански светитељ и мученик из 4. века.
Рођен је око 300. године. Био је први војвода цара Константина. Када се цару Константину јавио победни крст, окружен звездама, и Артемије је видео тај крст, поверовао је у Христа Господа и крстио се.
Доцније, у време цара Констанција, он га је послао у Јеладу, да пренесе мошти Светог Андреја из Патраса и Светог Луке из Тиве у Цариград, што је војвода Артемије с великом радошћу урадио.
отом је био постављен за августалија и царског намесника у Мисиру, у коме звању је био и за време Констанција, сина цара Константина, и за извесно време цара Јулијана Одступника.
"Када овај богоодступни цар пође у рат на Персијанце, заустави се у Антиохији, и нареди да и Артемије са својом војском дође у Антиохију. Артемије дође.
У то време удари цар на муке два хришћанска свештеника, Евгенија и Макарија. Видећи то Свети Артемије узбуни се свим срцем, изађе пред цара и рече му: "Зашто, царе, тако нечовечно мучиш невине и Богу посвећене мужеве, и зашто их присиљаваш да се откажу од вере православне?“ И још прорече Артемије цару: "Твоја је погибао близу“, пише у житијама.
То је цара ражестило, Евгенија и Макарија послао је у изгнанство у Арабију, где су ускоро и скончали.
Војводи Артемију одузео је војнички чин и наредио да бију и муче. Свог изубијаног и крвавог бацили су га у тамницу, где му се сам Господ Исус Христос јавио, исцелио га и утешио. Потом је цар наредио, да га ставе на један камен, а да га другим тешким каменом притисну, тако да се тело Светог Артемија било здробљено и спљоштено као даска.
Глава му је одсечена 362. године. Цар Јулијан је у бици са Персијанцима погинуо и то срамно, како се наглашава, као што му је Артемије и прорекао.