(ФОТО/ВИДЕО) РОЂЕНА ПРВА БЕБА ЗАЧЕТА НОВОМ РЕВОЛУЦИОНАРНОМ ТЕХНОЛОГИЈОМ Ово су предности у односу на конвенционалну вантелесну оплодњу

Компанија Гамето, која је развила нову, револуционарну технологију названу Фертило, истакла је "да је овај начин зачећа бржи, сигурнији и приступачнији од конвенционалне вантелесне оплодње".

Нова техника плодности, коју је развила биотехнолошка компанија Гамето, коју предводе жене и која је посвећена унапређењу репродуктивног здравља жена, пружа алтернативу традиционалној ИВФ.

Према њиховим наводима, ова метода има мање недостатака од традиционалне ИВФ.

"Одушевљени смо што славимо прво рођење бебе зачете помоћу Фертила на свету", рекла је др Дина Раденковић, која је извршна директорка и суоснивач компаније Гамето.

REI and @ExtendFertility's Co-founder and Chief Clinical Officer, Dr. Joshua Klein, spoke with @abc7newsbayarea about the first live human birth using @GametoGen's product, Fertilo, aimed at improving IVF and egg freezing by maturing eggs outside the body. pic.twitter.com/bNuJvUwcV5

— Dina Radenkovic / Turner (@DinaRadenkovic) December 19, 2024