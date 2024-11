МИНИСТАР МАРКО ЂУРИЋ Осуђујемо напад на канал Ибар-Лепенац, Куртијеве иснтитуције упиру прстом у Србију без икаквих доказа

Ђурић је у објави на мрежи икс „X“ позвао релевантне међународне власти да спроведу темељну и транспарентну истрагу како би идентификовали и позвали на одговорност оне који су одговорни за овај чин.

"Док је Куртијев етнонационалистички режим пожурио да упире прстом у Србију без доказа, верујемо да су такве преурањене оптужбе намерна диверзија, која потенцијално указује на умешаност режима Аљбина Куртија", нагласио је Ђурић.

Указао је да такве неосноване оптужбе поткопавају напоре за конструктивним дијалогом и служе само за ескалацију тензија у ионако деликатној ситуацији и истакао да Србија недвосмислено тражи одговорност за извршиоце "овог непромишљеног напада".

Ђурић је навео да је Србија спремна да, ако је потребно, финансијски и технички помогне у санирању штете на каналу Ибар-Лепенац, "показујући посвећеност добробити свих људи у региону, без обзира на етничку или политичку припадност".

Истакао је и да "овај дубоко забрињавајући чин саботаже" угрожава животе и средства за живот небројених појединаца у региону.

Ђурић је указао да је Ибар-Лепенац критични пловни пут неопходан за производњу електричне енергије, пољопривреду, воду за пиће и опште добробит заједница којима служи и нагласио да су деструктивне акције неприхватљиве и да "угрожавају крхку стабилност коју настојимо да одржимо".

