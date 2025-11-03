overcast clouds
СТИЖУ ПЕНЗИЈЕ, ОВО ЈЕ ДЕТАЉНИ СПИСАК ИСПЛАТА! ПИО фонд објавио датуме, проверите када вам новац леже на рачун

03.11.2025. 10:25 10:45
Пише:
Дневник
Извор:
Србија Данас
Илустрација, Дневник
Фото: Илустрација, Дневник

На званичном сајту Фонда ПИО објављен је распоред исплата пензија за октобар 2025. године.

Према објављеним информацијама, исплате ће се вршити по следећем редоследу:

  • Запослени - исплата за октобар почиње 8. новембра *поштанска достава) и 7. новембра (уплата на текуће рачуне);
  • Самосталне делатности - пензије се исплаћују 4. новембра, и за поштанску доставу и за текуће рачуне;
  • Пољопривредни пензионери - исплата такође 5. новембра, и путем поште и на рачуне;
  • Војни пензионери - исплата пензија заказана за 5. новембар (пошта и рачун);


Пензионери из република бивше СФРЈ - исплата следи 7. новембра.

Фонд ПИО напомиње да се пензије исплаћују у динарима и да корисници могу проверити датум и статус своје исплате путем званичног сајта Фонда.

 

Тамара Бирешић, Србија Данас

