СТИЖУ ПЕНЗИЈЕ, ОВО ЈЕ ДЕТАЉНИ СПИСАК ИСПЛАТА! ПИО фонд објавио датуме, проверите када вам новац леже на рачун

На званичном сајту Фонда ПИО објављен је распоред исплата пензија за октобар 2025. године.

Према објављеним информацијама, исплате ће се вршити по следећем редоследу:

Запослени - исплата за октобар почиње 8. новембра *поштанска достава) и 7. новембра (уплата на текуће рачуне);

- исплата за октобар почиње 8. новембра *поштанска достава) и 7. новембра (уплата на текуће рачуне); Самосталне делатности - пензије се исплаћују 4. новембра, и за поштанску доставу и за текуће рачуне;

- пензије се исплаћују 4. новембра, и за поштанску доставу и за текуће рачуне; Пољопривредни пензионери - исплата такође 5. новембра, и путем поште и на рачуне;

- исплата такође 5. новембра, и путем поште и на рачуне; Војни пензионери - исплата пензија заказана за 5. новембар (пошта и рачун);



Пензионери из република бивше СФРЈ - исплата следи 7. новембра.

Фонд ПИО напомиње да се пензије исплаћују у динарима и да корисници могу проверити датум и статус своје исплате путем званичног сајта Фонда.

Тамара Бирешић, Србија Данас