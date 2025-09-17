ЗАТВОРЕНА ЗАУСТАВНА ТРАКА ДО 20. СЕПТЕМБРА Радови на путу Стара Пазова - Инђија
17.09.2025. 22:29 22:30
ЈП „Путеви Србије“обавештавају возаче да ће се од 18.09. до 20.09., у току светлог дела дана, изводити радови у склопу редовног одржавања на путном објекту (радови на поправци кегле), на km 154+800, на државном путу I A реда број 1, деоница Стара Пазова - Инђија, у смеру Београд - Нови Сад.
Током извођења, у зони радова за саобраћај ће бити затворена зауставна саобраћајна трака у дужини од 300 метара, док ће се саобраћај одвијати возном и претицајном саобраћајном траком.
Радови ће бити обезбеђени адекватном саобраћајном сигнализацијом и опремом.