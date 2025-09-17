ПРВА ЛИНИЈА ДО 2029. Наредне године видеће се радови на станицама БГ метроа
БЕОГРАД: Први потпредседник владе и министар финансија Синиша Мали изјавио је данас да ће већ наредне године грађани Србије моћи да виде радове на станицама београдског метроа и навео да је очекивани крај радова прве линије метроа до 2029. године.
"Каснимо мало због кашњења у пројекту, али већ наредне године грађани Београда и грађани Србије видеће радове на свим станицама прве линије метроа", рекао је Мали након обиласка новоизграђене основне школе и вртића у оквиру пројекта "Београд на води".
Истакао је да ће прва линија метроа имати 21 станицу, а друга линија 24 станице.
"Пројекат за другу линију метроа се већ увелико ради. Тако да ће бити интензивни радови и на том пројекту", рекао је Мали.
Он је истакао да наредне године стиже "машина кртица" односно ТБМ машина, која је једна од главних компонената за изградњу београдског метроа.
Мали је нагласио да је то један од најважнијих инфраструктурних пројеката.