НИКАД ВИШЕ НАСИЉА У ХОЛАНДИЈИ Петарде на све стране ДЕЧАК ПОГИНУО, УХАПШЕНО ПРЕКО 200 ЉУДИ!

Локални медији извештавају да је употреба пиротехничких средстава довела до трагичне смрти 14-годишњег дечака у експлозији у Ротердаму.

Неколико особа широм земље је задобио тешке повреде од употребе пиротехничких средстава.

Полицијски званичници описали су ноћ као "пуну деструкције и насиља", са значајним инцидентима у градовима широм земље.

Најтежи инциденти укључивали су широку употребу илегалних пиротехничких средстава.

У неколико градова, укључујући Харлем, Зандам, Ротердам, Хаг, Амстердам, Бреду и Гронинген полиција је била приморана да реагује на насилне нереде.

У Вену је запаљен полицијски аутомобил, док је у Кулемборгу, полиција употребила сузавац да би спречила нападаче да гађају полицајце пиротехничким средствима.

Полиција је интервенисала и да спречи нереде у Амерсфорту, Урку и Хајзену.

У Амстердаму су полицајци испалили хице упозорења након што су нападнути на централном тргу.



Over 200 arrested on New Year’s “full of destruction and violence,” says police chief https://t.co/RUtiYveR32

— NL Times (@NL_Times) January 1, 2025