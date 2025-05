СПРЕМИЛИ НОВЦЕ ЗА ГРАНИЧНЕ ПОЛИЦАЈЦЕ, ПА ДОБИЛИ ЛИСИЦЕ Ухапшени кинески држављани због давања мита

У наставку борбе против корупције, припадници Министарства унутрашњих послова – Управа криминалистичке полиције, Одељење за борбу против корупције – ухапсили су пет кинеских држављана: C. S. (1988), C. J. (1978), C. S. (1971), C. J. (1973) и C. Z. (1975), због постојања основа сумње да су извршили кривично дело давање мита.

Како се наводи у саопштењу, осумњичени су покушали да избегну одговорност за прекорачење дозвољеног боравка у Србији тако што су, приликом контроле на Аеродрому „Никола Тесла“, у своје пасоше ставили новац намењен полицијским службеницима граничне полиције, са циљем да им се омогући несметан прелазак преко границе.

По налогу Посебног одељења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, свима је одређено задржавање до 48 сати, након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени надлежном тужилаштву.