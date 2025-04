ТЕЛО ДЕВОЈКЕ ЗАТВОРЕНО У КОФЕР И БАЧЕНО У ЈАРАК Ухапшен момак ОВО СУ ДЕТАЉИ ЗЛОЧИНА КОЈИ ЈЕ ПОТРЕСАО ГРАД

Пролазници који су често посећивали шумовито подручје у Полију, на периферији главног града Италије, препознали су је по фотографијама објављеним у медијима и позвали полицију, преноси Corriere.it.



На лицу места су истражиоци из Сектора за борбу против криминала заједно са ватрогасцима који су извадили тело. Према првим наводима из истраге, студенткиња је недавно била у вези са једним филипинским држављанином.

Он је убрзо идентификован, одведен у полицијску станицу и затим ухапшен под оптужбом за убиство и прикривање тела. Иларија Сула је студирала статистику на Универзитету Сапијенца. Поред њене породице, која је подигла аларм на друштвеним мрежама, пријатељи и колеге су такође предузели акцију како би је пронашли, објављујући бројне фотографије.



Истрага је добила драматичан обрт након што је полиција током протекле ноћи ушла у стан Филипинца у улици Хомс, у афричком кварту, где су форензичари извршили претрес.

Младића (23), са којим је жртва дуго размењивала поруке вече уочи нестанка, идентификовала је полиција и одведен у станицу на испитивање. Према незваничним информацијама он је убио студенткињу тако што ју је избо ножем у стану, а затим се решио њеног тела стављајући је у кофер.



Sono finite in tragedia le ricerche di Ilaria Sula, la studentessa universitaria scomparsa da Roma il 25 marzo: il suo cadavere trovato in una valigia in una scarpata, si indaga per omicidio https://t.co/bhAYkUjNqg

— l'Unità (@unitaonline) April 2, 2025