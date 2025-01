Велики пожар у хотелу у Истанбулу, ИМА МРТВИХ (ВИДЕО)

Лист наводи да су погинули гости хотела.

Ватрогасци су евакуисали госте који нису могли сами да изађу.

Турски канал НТВ јавио је да је пет гостију хоспитализовано због опекотина и удисања дима, а потом је лист Хуријет објавио да је троје хоспитализованих преминуло.

Полиција је у оквиру истраге о инциденту привела двоје хотелских радника, преноси Срна.

⚡️ #LATEST — A Fire, suspected from gas leak, breaks out at the 5-star Wyndham Hotel in Istanbul pic.twitter.com/uM9MRAgZaH

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) June 5, 2024