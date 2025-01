(ФОТО) НАТО НА ПРАВОСЛАВНИ БОЖИЋ ВЕЖБАО ГАЂАЊЕ Погледајте фотографију ПРАСКА НАД БОНДСТИЛОМ: Јарка светла и ствари које се чују као „бууум“

У објави на друштвеној мрежи "X", наводи се да се над Бондстилом виде светла.



Јарка светла и ствари које се чују као „бууум“. Национална гарда Ајдаха над кампом Бондстил, Косово, пише у објави.

Bright lights and things that go BOOM. Idaho National Guard over Camp Bondsteel, Kosovo#agilefocus #agileinaction #interoperability #readyandpostureforces #weareNATO pic.twitter.com/e4FzGcob9s

— U.S. European Command (@US_EUCOM) January 7, 2025