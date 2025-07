(ФОТО) НОСИ ОРДЕН СРПСКЕ ЗАСТАВЕ ПРВОГ РЕДА И САДА ТРАЖИ ДА СЕ ИГОР ПОПОВИЋ ПУСТИ ИЗ ПРИТВОРА Клаудија Тени објаснила Вјоси Османи: "Одмах га ослободите!"

"Дубоко сам забринута због неправедног хапшења Игора Поповића од стране косовске полиције. Председник Доналд Трамп и државни секретар Марко Рубио су јасно поручили да је слобода говора основно људско право које мора бити заштићено", нагласила је Тени у објави на платформи X.

Она је позвала тзв. председницу Косова Вјосу Османи да ослободи Поповића.

"Позивам председницу Косова Вјосу Османи да одмах ослободи господина Поповића и оконча његово неосновано задржавање", нагласила је Тени.

I am deeply concerned about the unjust arrest of Igor Popović by Kosovo police. @POTUS and @SecRubio have made it clear that Freedom of Speech is an essential human right that must be upheld.



I call upon @VjosaOsmaniPRKS to immediately release Mr. Popović and end his wrongful…

— Rep. Claudia Tenney (@RepTenney) July 24, 2025