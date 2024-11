СКАНДАЛ НА САМИТУ Г20 Прва дама Бразила опсовала Илона Маска ОН ЈОЈ СЕ ПОДСМЕВАО НА ИКСУ С КОЈЕГ МНОГИ БЕЖЕ (ВИДЕО)

Док је промовисала строжу регулацију друштвених медија на панелу о дезинформацијама, омео ју је гласан звук који је наликовао на бродску сирену.

"Мислим да је то Илон Маск. Не бојим те се. Ј*би се, Илоне Маск", казала је супруга бразилског председника.

Маск је поделио снимак на X-у, додао два емотикона која плачу од смеха и написао "изгубиће следеће изборе", очито мислећи на Радничку странку председника да Силве.

Маск, који је изабран да води део за ефикасност владе у администрацији будућег америчког председника Доналда Трампа, има компликован однос с Бразилом и његовом левом владом. Такође, својим иступима на друштвеној мрежи X и алгоритмом којим малтретира старе кориснике, натерао је милионе корисника да напусте ову мрежу и преселе се на нову BlueSky, коју су направили аутори оригиналног Твитера, који је Маск купио па од њега направио десничарско легло.

Такође, Маск је имигрант, а бори се с Трампом за протеривање илегалних имиграната из САД, укључујући и чланове њихових породица, који имају америчко држављанство, баш као он.

X је у Бразилу био накратко забрањен.

Раније ове године Врховни суд Бразила наредио је забрану X-а јер платформа није именовала правног заступника у земљи ни суспендовала рачуне због наводног ширења дезинформација. Забрана је укинута након што је платформа платила казну од 5,1 милиона долара више од месец дана касније.

Маск је такође савезник бившег бразилског председника Жаира Болсонара.

Бразилци се нису вратили на X, a у езодусу су и Кинези, Корејци, Американци који су гласали за Камалу Харис, као и већина либерала широм света.

На примедбе десничара на понашање прве даме, узвраћено им је снимком на коме Маск такође говори исту ту псовку.

Janja da Silva, Lula’s wife, just said “fuck you, @elonmusk ” during the G20 Social panel. This is the “tolerant” left. pic.twitter.com/lphpxHiFgb

Did you forget about the “tolerant” @elonmusk and the example that he set just a few months ago? pic.twitter.com/dLhXHw5dEf

— EV Advocate (@ev_advocate) November 16, 2024