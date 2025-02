ШОКАНТНЕ ТВРДЊЕ ДОНАЛДА ТРАМПА: Америка се мешала у изборе у Србији и широм света!

Он је указао на то да је Вашингтон финансијски утицао на изборе у Србији, Молдавији, Камбоџи, Индији и другим земљама.



⁉️ ‘WHAT DO WE NEED TO SPEND 21 MILLION FOR VOTER TURNOUT IN INDIA? …I GUESS THEY WERE TRYING TO GET SOMEBODY ELSE ELECTED’ – TRUMP



💵 $2.3 million for strengthening independent voices in Cambodia



💵 $14 million for improving public procurement in Serbia



💵 $486 million to a… https://t.co/rxvDc7zpJD pic.twitter.com/OEDW10SFGO

