СРБИЈА РЕАГОВАЛА НА НАВОДЕ ИЗ НЕМАЧКЕ АМБАСАДЕ: Посвећени смо владавини права; Очекујемо узајамно поштовање

Из немачке амбасаде су претходно саопштили да ситуација у Србији и даље забрињава јер се, како наводе, активисти суочавају са нападима и кампањама оцрњивања због подизања гласа.

"Медији и политичари треба да се понашају одговорно. Србија је кандидат за ЕУ ​​и очекујемо од ње да подржава владавину права и људска права", навели су из немачке Амбасаде.

Из Министарства спољних послова Србије поручују да земља остаје у потпуности посвећена подржавању демократских вредности, владавине права и заштите људских права, као основних принципа нашег друштва и европског пута.

The Republic of Serbia remains fully committed to upholding democratic values, the rule of law, and the protection of human rights, as fundamental principles of our society and our European path. Serbia has a vibrant and diverse political and media landscape where differing… https://t.co/yF0xqnX2QT

— MFA Serbia (@MFASerbia) February 17, 2025