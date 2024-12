Важна вест за Србију! АМБАСАДОРИ ЕУ ПОСТИГЛИ ДОГОВОР о упућивању писма о отварању Кластера 3

Очекује се да ће сутра бити послато писмо, у којем се од Србије тражи да достави преговарачку позицију за поглавља која треба да буду отворена у оквиру Кластера 3.



Претходно Савет ЕУ за опште послове мора да постигне коначан договор о овом питању јер без његовог одобрења, писмо не може да буде послато.

Одлука донета је у оквиру ширег договора о усвајању закључака о проширењу Савета ЕУ за опште послове, који је постигнут вечерас на састанку амбасадора.



Амбасадори су управо одобрили закључке о проширењу. Велики успех који ће дати снажни подстицај проширењу на Западни Балкан и шире у годинама које долазе, саопштило је мађарско председавање ЕУ на мрежи Икс.



У нацрту закључака о проширењу, које би Савет ЕУ за опште послове требало да сутра усвоји, а у које је Тањуг имао увид, наводи се да ће Савет прихватити процену Европске комисије да је Србија спремна за Кластер 3, а да ће питање његовог отварања размотрити на основу даљег напретка, посебно у области владавине права и нормализацији односа са Приштином.



Европска комисија је у извештају за Србију, објављеном у оквиру Пакета проширења за 2024. годину, навела да је Кластер 3 технички спреман за отварање и истакла да ће укупни темпо преговора наставити да зависи од реформи владавине права и нормализације односа Београда и Приштине.



