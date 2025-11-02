ДРЖАВЉАНКА СРБИЈЕ УХАПШЕНА У ЦРНОЈ ГОРИ Пролазници украла новчаник “на нарочито дрзак начин”
02.11.2025. 15:48 15:50
Службеници Одељења безбедности Бар идентификовали су и ухапсили страну држављанку, осумњичену да је починила кривично дело тешка крађа на штету женске особе.
Полицијски службеници су лишили слободе К. П. (22), држављанку Републике Србије, преноси Телеграф.
Сумња се да је она 21. октобра, око 10.30 часова, на нарочито дрзак начин пришла женској особи на шеталишту у Бару и из руке јој отела новчаник, а потом побегла са лица места.
Осумњичена је, како се сумња, из новчаника узела новац који се у њему налазио, и то 450 евра, док је новчаник одбацила.
К. П. је, уз посебан извештај, као допуну кривичне пријаве, приведена државном тужиоцу у Основном државном тужилаштву у Бару.