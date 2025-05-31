ДВА ЗЕМЉОТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Тресло се у близини Требиња и Берковића
31.05.2025. 16:14 16:24
Коментари (0)
Земљотрес магнитуде 2,6 по Рихтеру регистрован је данас код Требиња, објављено је на сајту Хидрометеоролошког завода Републике Српске.
Земљотрес се осетио у 12.49 часова 12 километара југоисточно од Требиња, преноси Срна.
Претходно је мрежом сеизмолошких станица, јутрос у 9.35 лоциран земљотрес магнитуде 2,7 Рихтера са епицентром у региону Берковића, а исте снаге је на овом простору забележен и синоћ у 23.02 часа.
Земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осетити, навели су из Републичког хидрометеоролошког завода.