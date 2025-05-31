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ДВА ЗЕМЉОТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Тресло се у близини Требиња и Берковића

31.05.2025. 16:14 16:24
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
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Фото: freeimages.com/dnevnik.rs

Земљотрес магнитуде 2,6 по Рихтеру регистрован је данас код Требиња, објављено је на сајту Хидрометеоролошког завода Републике Српске.

Земљотрес се осетио у 12.49 часова 12 километара југоисточно од Требиња, преноси Срна.
 
Претходно је мрежом сеизмолошких станица, јутрос у 9.35 лоциран земљотрес магнитуде 2,7 Рихтера са епицентром у региону Берковића, а исте снаге је на овом простору забележен и синоћ у 23.02 часа.
 
Земљотрес овог интензитета не може изазвати штете на објектима, а становништво га може осетити, навели су из Републичког хидрометеоролошког завода.
 
земљотрес Република Српска требиње
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
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