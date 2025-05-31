ДВА ЗЕМЉОТРЕСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ Тресло се у близини Требиња и Берковића

Земљотрес се осетио у 12.49 часова 12 километара југоисточно од Требиња, преноси Срна.

Претходно је мрежом сеизмолошких станица, јутрос у 9.35 лоциран земљотрес магнитуде 2,7 Рихтера са епицентром у региону Берковића, а исте снаге је на овом простору забележен и синоћ у 23.02 часа.