АМЕРИКАНАЦ ХВАЛИО ЗЕЛЕНСКОГ: Дуги и позитивни разговори СА ''БОРБЕНИМ И ХРАБРИМ ЛИДЕРОМ''

''Дугачак и интензиван дан са лидерима Украјине. Дуги и позитивни разговори са Володимиром Зеленским'', написао је Келог на свом налогу на мрежи Икс.



Он је на свом налогу поделио изјаву Зеленског о јучерашњем њиховом састанку, оценивши украјинског председника као ''борбеног и храброг вођу нације у рату'', окруженог ''талентованим'' тимом за националну безбедност.

Зеленски је јуче, након састанка са Келогом, рекао да је Украјина спремна на споразум о инвестицијама и безбедности.

"Украјина је спремна за снажан, заиста користан споразум са председником Сједињених Америчких Држава о инвестицијама и безбедности. Предложили смо најбржи и најконструктивнији начин за постизање резултата. Наш тим је спреман да ради 24 сата дневно", написао је Зеленски на Телеграму.

Навео је да је са Келогом имао добар и темељан разговор и о ситуацији на фронту и безбедносним гаранцијама.

A long and intense day with the senior leadership of Ukraine. Extensive and positive discussions with @ZelenskyyUa, the embattled and courageous leader of a nation at war and his talented national security team. https://t.co/kLu9roZ5z1

— Keith Kellogg (@generalkellogg) February 21, 2025