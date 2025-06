"БИТКА ПОЧИЊЕ" Почео нови талас напада на Техеран, Иран лансирао хиперсоничне ракете: Трамп тражи ПРЕДАЈУ Ирана, ајатолах узвраћа ударац (ФОТО, ВИДЕО)

Неколико сати раније, амерички председник Доналд Трамп, који је захтевао „безусловну предају“ Ирана, састао се са својим тимом за националну безбедност и разговарао са израелским премијером Бенџамином Нетанјахуом.



Свет чека одлуку Доналда Трампа о томе да ли ће се Сједињене Државе укључити у израелско-ирански сукоб пружањем војне подршке Израелу или инсистирањем на преговорима између две земље.

Нови талас напада у Техерану

Израелска војска саопштила је да почиње талас напада у области Техерана, јавља Ројтерс.

Ирански државни медиј објавио језив видео и мистериозну поруку

Ирански државни медији објавили су видео на друштвеним мрежама који приказује руку која мази нуклеарну бомбу са натписом "можда" док Израел наставља са нападима.

Кац: Израелски торнадо удара Техеран, тако се руши диктатура

Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је данас да је Иран погодио торнадо, алудирајући на ваздушне нападе Израела на Техеран.

Он је на друштвеној мрежи Икс написао да се "симболи режима дижу у ваздух и руше, почевши од државне телевизије, а ускоро и других сличних мета".

"Волстрит журнал": Израелу понестаје ракетних пресретача "стрела"

Израелу понестаје одбрамбених ракетних пресретача "стрела" (Arrow), објавио је "Волстрит журнал", позивајући се на неименованог америчког званичника.

Израел: Гађали смо иранска нуклеарна и ракетна постројења

Израел тврди да је преко ноћи гађао иранска нуклеарна и ракетна постројења.

Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) саопштиле су да су напале „постројење за производњу центрифуга и неколико постројења за производњу оружја“. Напади су извршени у протеклих неколико сати у главном граду Техерану, а према ИДФ-у, у њима је учествовало 50 израелских борбених авиона.

Центрифуге су машине које се користе за обогаћивање уранијума. Обогаћени уранијум може се користити као гориво за нуклеарне електране, али и за израду нуклеарних бомби.

ИДФ тврди да су мета била и бројна постројења за производњу оружја и ракета. Међу њима, тврде, био је и постројење за производњу сировина и компоненти за ракете земља-земља и земља-ваздух.

У израелским нападима у Ирану убијено скоро 600 људи

Најмање 585 људи је убијено, а 1.326 рањено у израелским нападима широм Ирана, саопштила је група за људска права.

Група „Активисти за људска права“ са седиштем у Вашингтону каже да је идентификовала 239 погинулих цивила и 126 припадника снага безбедности.

Експлозије одзвањају Техераном након упозорења о израелском нападу

Велика експлозија се чула око 5 сати ујутру у Техерану.

Иранске власти нису потврдиле нападе, који су постали све чешћи како се израелска кампања ваздушних напада интензивирала од почетка у петак.

Израелци су раније упозорили да би могли да нападну насеље јужно од Међународног аеродрома Мехрабад, које обухвата стамбена подручја, војне објекте, фармацеутске компаније и индустријске компаније.

Сирене се огласиле на северу Израела

Сирене су се јутрос огласиле на северу Израела због сумње на инфилтрацију дрона у израелски ваздушни простор, саопштиле су Израелске одбрамбене снаге (ИДФ).

Евакуација у Техерану

Израелске одбрамбене снаге саопштиле су да су у раним јутарњим сатима у среду покренуле нови талас удара на Техеран, упозоравајући становнике у деловима града да се одмах евакуишу.

„Драги грађани, ради ваше безбедности и добробити, хитно вас молимо да одмах евакуишете одређено подручје у техеранском Зони 18. Ваше присуство у овом подручју доводи ваш живот у опасност“, саопштиле су Израелске одбрамбене снаге на друштвеним мрежама.

Хамнеи: "Битка почиње"

Врховни вођа Ирана, ајатолах Али Хамнеи, навео је у објави на "Иксу": "У име племенитог Хајдара, битка почиње".

Хајдар је име које се често користи за Алија, кога шиитски муслимани сматрају првим имамом и наследником пророка Мухамеда.

Ирански лидер је такође објавио на свом "Икс" налогу на енглеском језику:

- Морамо дати снажан одговор терористичком режиму. Нећемо показати милост према ционистима - рекао је Хамнеи.

