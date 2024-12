БЛИЗУ 750.000 МРТВИХ Украјина објавила руске губитке од почетка сукоба, ЕВО ШТА СУ ИМ СВЕ УНИШТИЛИ

Према подацима министарства одбране, украјинске снаге елиминисале су 750.000 руских војника у периоду од 24. фебруара 2022. до 4. децембра 2024. наводи се у статистици објављеној на званичном каналу министарства на друштвеној мрежи ”Икс”.

Поређења ради, број погинулих руских војника на бојиштима широм Украјине приближо износи два ипо пута више људи од броја становника Новог Сада, или чак 11 одсто укупног броја људи у Србији (подаци из последњег пописа, 2023.)

За Владимира Путина и Русију цена рата се не завршава само на огромном броју људских жртава.

Наиме, министарство одбране Украјине тврди да је у сукобу до данас уништено 9493 тенка, 19450 оклопна борбена возила и чак 21002 артиљеријска система.

Поред тога део статистике су ракетни и ПВО системи, оборени дронови, хеликоптери, навођени пројектили, специјална опрема...

У приказу руских губитака наводи се да је украјинска војска оборила чак 369 авиона, уништила 28 бродова и једну подморницу.

Очекивано, државни врх Русије није потврдио ове наводе. Иако су подаци саопштени тек данас, изостанак реакције Русије буди сумњу код многих да су ове информације заиста тачне.

"Whenever you do a thing, act as if all the world were watching."

Thomas Jefferson



The combat losses of the enemy from February 24, 2022 to December 4, 2024. pic.twitter.com/hFRxocP57B

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 4, 2024