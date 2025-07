БРОЈНЕ ЖРТВЕ НАКОН НАПАДА 28 ДРОНОВА Украјина под најтежим ударом последњих недеља

Националне хитне службе известиле су о две смрти у нападима дроновима источно од североисточног града Харкова, у близини Купјанска, подручја које је већ неколико месеци под руским нападима.



У самом Харкову, такође честој мети руских напада, регионални гувернер Олех Синехубов рекао је да је забележено најмање 17 експлозија у 20-минутном нападу дроном у којем су повређене три особе.

Massive russian attacks in Ukraine.



Vinnytsia experienced one of the most massive drone attacks. Civilian infrastructure was hit. Seven people were injured, two seriously. Residential buildings were also damaged.



Kryvyi Rih: A ballistic missile and 28 drones simultaneously.… pic.twitter.com/Nl0fcWeIfy

