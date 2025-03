БРУТАЛАН МАСАКР У ПАКИСТАНУ Милитанти отели воз са 400 путника па убили 50 талаца

Ројтерс је навео да није независно могао да провери број убијених путника.

Десетине сепаратистичких милитаната у пакистанској провинцији Белуџистан дигле су у ваздух железничку пругу у уторак, рекао је безбедносни званичник.

Владини званичници су саопштили да је до сада спасено 190 путника.

Passengers who were freed from a train in Pakistan that was hijacked by armed militants have spoken of "doomsday scenes" on board



— nam nhat (@linhnhatnam) March 12, 2025