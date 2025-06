(ВИДЕО) ДВЕ ОСОБЕ ПРЕЖИВЕЛЕ ПАД АВИОНА У ИНДИЈИ? Појавиле се нове информације о стравичној несрећи

Авион на лету број 171 са 242 путника и чланова посаде летео је за Гетвик (Лондон), када се срушо под неразјашњеним околностима.

Летелица је ударила у болницу у Ахмедабаду након чега је дошло до пожара.

Према наводима индијских медија, један од преживелих је 38-годишњи мушкарац који је седео на седишту број 11А. он је идентификован као Рамесх Висвашкумур. Према незваничним наводима, он је рекао да је искочио из летелице након што је отворио врата за случај опасности.

На друштвени мрежама се појавио и наводни снимак преживелог.

A 38-year-old, who was seated on 11A, is now reportedly the lone survivor of the Air India plane crash. The person has been identified as Ramesh Viswashkumar. According to reports, he jumped out of the emergency exit. #planecrash pic.twitter.com/GWE3h7loqw

